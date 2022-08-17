Психолог Гусева рассказала, как общаться с людьми, которые не признают чужое мнение

Существуют люди, которые совершенно не способны признавать чужую точку зрения. Общаться с ними порой бывает крайне сложно. Педагог-психолог Анна Гусева рассказала, как найти подход к таким собеседникам. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

В случае, если вы обещаетесь с человеком, который не намерен принимать чужое мнение, лучшим вариантом будет промолчать на его высказывания. Если человек рассчитывает на ваше согласие, то можно принять его позицию «на словах».

В противном случае он может учинить серьезную ссору, которая испортит настроение и вам, и ему. Не стоит срываться в беседе с упрямым знакомым, ведь в таком случае вы подчеркнете, что находитесь в слабой позиции.

«Наши коллеги, соученики, соседи и даже родственники не всегда бывают удобными нам. Поэтому лучше просто снижать количество контактов. Например, не вступать в неформальные отношения, если речь о коллегах или соседях. С родственниками также можно общаться меньше. Кроме того, стоит избегать потенциально конфликтогенных тем для разговора», — пояснила Гусева.