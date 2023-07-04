Интересное 04 июля 2023, 16:32 Психолог Гусева назвала инфантильность причиной мужских измен

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Одной из основных причин мужских измен является инфантильность, которую часто путают с полигамностью. Об этом сообщила семейный и провокативный психолог Елена Гусева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, психологически устойчивому зрелому мужчине всегда достаточно одной женщины, он не будет оправдывать свои инстинкты предрасположенностью к связям со множеством партнеров.

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Как сообщили «Дни.ру», также частой причиной мужских измен является отсутствие эмоционального и личностного развития у женщины.