Интересное 30 мая 2023, 15:05 Психолог Губарева назвала подавление желаний партнера признаком нездоровых отношений

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Одним из признаков разрушающих или нездоровых отношений является подавление одним партнером желаний и стремлений другого. Об этом сообщила медицинский психолог, психотерапевт Наталья Губарева в беседе с «Мослентой».

По словам специалиста, зачастую партнеры игнорируют интересы друг друга в различных сферах и высмеивают все начинания. Отношения, в которых присутствуют обесценивание и критика, обречены на расставание.

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Как сообщило Utro.ru, главным залогом гармоничного и здорового союза являются умения выслушать друг друга и идти на компромиссы.