Психолог Григорович рассказала, как научить ребенка спать отдельно от родителей

Некоторые дети отказываются спать отдельно от родителей, что может стать существенной проблемой. Психологи рассказали, из-за чего возникает нежелание ребенка спать самостоятельно, а также как с этим справиться. Об этом сообщила Lеntа.ru.

Декан факультета психолого-педагогического образования Московского института психоанализа, доктор психологических наук Любовь Григорович пояснила, что зачастую дети приходят на ночь к родителям в том случае, если их мучают кошмары, а также в случае нервного напряжения. Кроме того, причиной может послужить недостаток эмоционального контакта.

«Пытаясь поместить себя в интимное пространство взрослого мира, он хочет получить поддержку, наладить близкую связь и найти подтверждение того, что нужен, принимаем, он член семьи», — пояснила специалист.

По словам психологов, чтобы приучить ребенка спать самостоятельно, необходимо проявлять настойчивость. Важно, чтобы он чувствовал близость родителя, однако находился отдельно. Если ребенок переживает, стоит посидеть рядом с его кроватью до тех пор, пока он не уснет.