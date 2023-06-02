Интересное 02 июня 2023, 18:50 Психолог Граббс назвал причиной сексуальной зависимости желание уйти от реальности

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Причина сексуальной зависимости зачастую связана с желанием человека уйти от реальности. Об этом рассказал психолог Джошуа Граббс, сообщил сайт The Guardian.

По словам специалиста, такого термина как сексуальная зависимость в психологии не существует. Нарушения в половом поведении возникают из-за неумения человека управлять собственной жизнью.

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Как сообщили «Дни.ру», также своей якобы сексуальной зависимостью люди пытаются оправдать измены.