Интересное 07 марта 2023, 23:36 Психолог Глебова посоветовала не жаловаться детям на бывших супругов после развода

Читать 360tv в

После развода не стоит изливать свою душу детям, так как это может обернуться для них психологической травмой. Такой информацией поделилась клинический, когнитивный, перинатальный психолог Евгения Глебова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, важно объяснить ребенку, что сейчас семья переживает непростой период. Однако необходимо сказать, что на разводе родителей жизнь не заканчивается. Родитель должен выступать опорой для своего ребенка, написал сайт kp.ru.

Реклама

«Разрешить себе поплакать, побыть печальным — это нормально. Главное, не провалиться в состояние „я в трауре“ и не вовлечь в это детей», — отметила Глебова.

Реклама