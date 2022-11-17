Интересное 17 ноября 2022, 23:19 Психолог Гладышева рассказала, зачем человеку хобби Психолог Гладышева заявила, что наличие хобби помогает расширить кругозор

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Человеку необходимо иметь хобби. Увлечение помогает расширить кругозор, а также расслабиться. Таким мнением поделилась психолог Марина Гладышева, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что любому человеку необходимо переключать фокус внимания. Таким образом человек отдыхает психологически, так как занимается тем делом, которое доставляет ему удовольствие. Кроме того, рассказала Гладышева, хобби может говорить о том, что его обладатель является разносторонней личностью.

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«Занятия любимым делом способствуют улучшению настроения, потому что увеличивают количество гормонов радости. Эти гормоны, в свою очередь, повышают внутренний заряд человека и мотивируют к действию», — заявила эксперт.

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Кроме того, психолог отметила, что хобби помогает избавляться от негативных эмоций и подавить агрессию, которая накапливается во время общения с другими людьми. Особенно хорошо для этих целей подходят активные увлечения.