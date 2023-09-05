Интересное 05 сентября 2023, 18:19 Психолог Галеева: видео с котиками способны снизить уровень тревоги

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Видеоролики с котиками и щенками вызывают у людей чувство умиления и снижают уровень тревожности. Об этом сообщила психолог Гуля Галеева сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, положительные эмоции, полученные от подобного контента, способны улучшить настроение и расслабить человека. Также видео с котиками позволяют отвлечься от рутинных забот.

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Кроме того, популярность таких видеороликов объясняется их доступностью и простотой, добавила психолог.