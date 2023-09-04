Интересное 04 сентября 2023, 21:11 Психолог Галеева посоветовала смотреть ролики с котами для хорошего настроения

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Видеоролики с котами могут положительно сказываться на настроении. Такой информацией поделилась психолог Гуля Галеева. Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Галеева пояснила — если человек смотрит за тем, как кот играет или спит, у него возникают чувства радости и умиления. Таким образом снижается уровень стресса и тревожности.

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По словам психолога, это является хорошим способом расслабиться. Также такие видео улучшают состояние здоровья, написал 56orb.ru.