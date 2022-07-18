Психолог Фокина рассказала, как приучить детей правильно питаться

Многие родители стремятся приучить детей к правильному питанию. Психолог, член Федерации психологов-консультантов России и эксперт «Актион Образование» Александра Фокина рассказала о секретах, которые могут помочь ребенку выработать правильные пищевые привычки. Об этом сообщила Lenta.Ru.

Эксперт пояснила, что заставлять есть ребенка ни в коем случае нельзя. Она заявила, что ребенок сам может определить, когда он проголодался. Кроме того, ребенку необходимо объяснить, почему то или иное блюдо несет пользу для организма.

«Постарайтесь каждый день находить слова, примеры, раскрывающие перед ребенком пользу блюда, продукта. Предупредите о вредных продуктах, но ненавязчиво», — рассказала Фокина.

Чтобы ребенок употреблял пищу с удовольствием, она должна быть яркой. Кроме того, можно использовать необычные формы, которые точно привлекут внимание детей.