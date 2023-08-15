Интересное 15 августа 2023, 22:38 Психолог Философ заявила, что наказание ребенка лишением привилегий не травмирует психику

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Порой бывает так, что ребенка необходимо наказать. Психолог Марина Философ рассказала, как делать это правильно и не травмировать его психику. Об этом сообщил NEWS.ru.

Родители должны установить четкие границы в общении с ребенком. Если его решили наказать, то не следует делать этого без объяснения причины. Также наказание должно быть соразмерно проступку.

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«Поощряйте правильно поведение словами, подарками, деньгами, особыми разрешениями. Если совершил проступок, то лишите его привилегий, но соразмерно „нарушению“», — пояснила Философ.