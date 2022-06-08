Психолог Федотова объяснила, как справиться с тревогой за будущее

Психолог и коуч Анна Федотова рассказала, что наиболее подвержены тревожности жители мегаполисов за счет высокого ритма жизни. О том, как справиться с этим состоянием и перестать беспокоиться о будущем в условиях финансового и геополитического кризиса, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, первое, что необходимо делать в случае появившейся тревожности, это отправиться к специалисту. Именно он сможет определить, какой у вас тип тревожности и помочь в дальнейшем заняться выстраиванием внутренней опоры.

Федотова объяснила, что зачастую внутреннюю опору не имеют те люди, у которых было сложное детство, когда ребенку не на кого было опереться в сложной психологической ситуации. Человек, нарастив такую опору, всегда может положиться на себя.

Кроме того, психолог посоветовала вместе со специалистом учиться работать с внутренней ценностью, со свободой быть собой и любовью к себе, безусловно принимать себя, свою уязвимость и страхи.