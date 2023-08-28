Интересное 28 августа 2023, 15:55 Психолог Ершов рассказал, как понять, что вы стали незванным гостем Психолог Ершов посоветовал уходить из гостей в случае отстраненности хозяина

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Если вы заметили, что стали в доме нежеланным гостем, стоит покинуть жилище. Однако сделать это стоит аккуратно, посоветовал психолог Александр Ершов. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, понять, что вам пора уходить, можно по отстраненности хозяина. Он может не обращать внимание на вас, уделять внимание телевизору, мобильному телефону и односложно отвечать на вопросы. Не стоит обижаться на такую реакцию со стороны хозяина дома. Лучше аккуратно уйти и поблагодарить за приглашение.

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«Всякое бывает — может, у хозяев действительно были причины вести себя неадекватно, но это никак с вами не связано. Главное — не дайте понять, что увидели негостеприимство хозяев и вините их в этом», — отметил Ершов.