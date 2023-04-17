Интересное 17 апреля 2023, 14:01 Психолог Екушевская рассказала, как ввести в свою жизнь правильные привычки Психолог Екушевская посоветовала относиться к правильным привычкам, как к игре

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Человеку намного сложнее выработать правильные привычки, чем плохие. Психолог, академический директор Skyeng и Skysmart Анастасия Екушевская рассказала, как приучить себя к ним и не бросить дело на половине пути. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, нежелание вырабатывать правильные привычки является вполне естественным. Екушевская подчеркнула, что стоит относиться к процессу их формирования, как к игре. Можно провести «марафон привычек», отмечая свои победы в дневнике. Таким образом можно отслеживать свой прогресс и получать мотивацию двигаться дальше.

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«Парадоксально, но, чтобы снизить дискомфорт, его необходимо принять как нормальную часть процесса изменений. Стоит позволить себе адаптироваться, сделав перерыв, а также пересмотреть свой подход к формированию привычки и найти более удобный формат», — рассказала Екушевская.