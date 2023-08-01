Интересное 01 августа 2023, 17:38 Психолог Екушевская посоветовала заранее начинать готовить ребенка к школе

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При подготовке детей к школе важно не упустить момент. Психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская посоветовала начинать, когда ребенку исполняется пять лет. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснила, что в этом возрасте дети уже способны анализировать информацию. В течение двух лет можно постепенно подготовить ребенка к занятиям.

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В первую очередь важно научить его контролировать свои эмоции, ждать своей очереди и справляться со стрессом.

«Также для первоклассника важно воспринимать себя положительно, адекватно реагировать на замечания от учителя», — отметила Екушевская.

Первоклассник должен обладать самостоятельностью и быть способным одеться и разложить школьные принадлежности без помощи взрослого.