Интересное 12 июля 2023, 14:00 Психолог Эдирнелян порекомендовала прощать других людей с помощью техники рефлексивного письма

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Психолог, спикер, ментор позитивного мышления Лилит Эдирнелян в разговоре с изданием РИАМО порекомендовала прощать других людей или перестать обижаться на них с помощью техники рефлексивного письма.

Для этого необходимо написать на бумаге все, что вы хотели бы сказать человеку, который вас обидел. Необходимо максимально подробно описать все ваши чувства и эмоции, добавила психолог.

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Затем каждый день стоит читать это письмо и добавлять к нему новые моменты. Вначале вы можете почувствовать опустошение, а затем к вам придет чувство легкости и радости.

Прощать других нужно не ради социума, а ради себя, чтобы не держать этот гнев внутри, добавила она.