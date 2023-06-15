Интересное 15 июня 2023, 13:37 Психолог Долгов порекомендовал россиянам расширять зону комфорта вместо выхода из нее

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Многие люди считают, что выход из зоны комфорта будет способствовать разностороннему развитию в любых сферах. Однако такие действия могут привести человека в невроз, рассказал кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов, сообщила «Мослента».

По словам специалиста, в целях развития людям следует расширять зону комфорта на новые области, а не травмировано из нее выходить. Все непривычные действия в жизни должны восприниматься спокойно и позитивно, добавил психолог.

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Как сообщило РИА ФАН, развивать новые навыки и умения необходимо с удовольствием и без стресса.