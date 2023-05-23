Интересное 23 мая 2023, 16:31 Психолог Добромирова рассказала, как избежать эмоционального выгорания Психолог Добромирова: каждое воскресенье прописывайте планы на предстоящую неделю

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В первую очередь следует завести себе правило, что каждое воскресенье вы прописываете планы на предстоящую неделю. Об этом в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» сообщила психолог Галина Добромирова, перечисляя методы борьбы с эмоциональным выгоранием.

Важным условием при планировании является правильно расставленные приоритеты. Человеку важно знать, куда он движется в ближайшее 10 лет. Также специалист порекомендовала не упускать энергию.

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«У нас есть два ресурса — время и энергия. Мы очень много фокусируемся на времени, забывая, что есть такой ресурс как энергия. Чтобы иметь энергию делать что-то другое не менее важное — покупайте чужое время», — добавила психолог.

Добромирова напомнила, что есть такое слово «нет». Когда вы отказываете человеку, вы отказываете не ему, а конкретной просьбе.