Психолог Дмитриева объяснила, как отучить ребенка от постоянного использования гаджетов | 360°

Интересное 07 ноября 2022, 23:53 Психолог Дмитриева объяснила, как отучить ребенка от постоянного использования гаджетов Психолог Дмитриева посоветовала отучать ребенка от гаджета собственным примером

Читать 360tv в

Многие родители сталкиваются с тем, что ребенок постоянно сидит в гаджете. Педагог-психолог Ольга Дмитриева рассказала, как отучить детей от постоянного использования телефона и компьютера. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Часто родители сами не знают, что делать с ребенком, который отложил телефон. Важно научиться проводить время со своими детьми и собственным примером показывать, что отдыхать можно и без техники.

Реклама

Специалист посоветовала читать детям книги, играть с ними, проводить вечера за совместным просмотром фильмов и образовательных передач. Можно отправиться погулять, пригласить в гости друзей ребенка или поиграть с ним в настольные игры.

Реклама

«Всмотритесь в своего ребенка, вслушайтесь в него. За гаджетами дети могут прятать свою неуверенность, отсутствие признания и поддержки среди самых близких людей», — заявила Дмитриева.