Психолог для раков понадобился в ресторане Ростова-на-Дону

На Avito появилось объявление, в котором говорится о поиске психолога для раков в ресторане Ростова-на-Дону.

Такое объявление заинтересовало жителей города, и теперь они наблюдают за ситуацией. Психолог нужен для работы с раками перед их приготовлением. Для них надо будет петь, и гладить их. Зарплата — 40 тысяч рублей. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Пока желающих на эту должность не нашлось. Работать нужно четыре дня в неделю.

Объявление уже прочитали несколько тысяч человек.