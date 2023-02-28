Интересное 28 февраля 2023, 23:33 Психолог Дюран дала советы женщинам о том, как найти отношения Психолог Дюран посоветовала женщинам полюбить себя, чтобы найти отношения

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Некоторые женщины на протяжении многих лет не могут найти спутника жизни. Психолог Кристина Дюран рассказала, как встретить свою вторую половинку. Об этом сообщил сайт Passion.ru.

По словам специалиста, в первую очередь стоит научиться любить себя. В противном случае, женщина не сможет адекватно оценить отношение мужчины к ней.

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Однако важно знать меру. Завышенная самооценка также может навредить. Часто такие женщины воспринимают потенциальных партнеров как недостойных.

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Специалист посоветовала проработать проблемы из прошлых отношений, чтобы они не портили жизнь на данный момент, написали «Дни.ру».