Интересное 04 мая 2023, 23:13 Психолог Девятка рассказала, как выявить обесценивание со стороны собеседника Психолог Девятка пояснила, что чувство униженности говорит об обесценивании от собеседника

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Если во время беседы у вас появляется чувство униженности, это может говорить об обесценивании со стороны собеседника. Таким мнением поделилась психолог Анна Девятка. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, токсичные собеседники стремятся поднять свою самооценку за счет других, а также достичь желаемого с помощью манипуляций. В беседе с таким человеком важно не начинать оправдываться и пытаться переубеждать его.

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«Когда человек обесценивает другого человека, его можно только заземлять при помощи фактов. Невозможно начать его переубеждать, начать оправдываться — человек этого не поймет», — отметила Девятка.