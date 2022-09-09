Психолог Дэйс рассказал, как школьникам не бояться говорить о плохих оценках | 360°

Интересное 09 сентября 2022, 16:55 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Психолог Дэйс рассказал, как школьникам не бояться говорить о плохих оценках

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Некоторые школьники бояться рассказывать родителям о плохих оценках. Психолог Эрстея Дэйс рассказала, как детям бороть страх. Об этом сообщил NEWS.ru.

«Со страхом необходимо работать с рождения, формируя устойчивость личности ребенка. Страх перед плохой оценкой и перед тем, чтобы рассказать о ней маме и папе, — частный случай», — пояснила специалист.

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Она подчеркнула, что родитель должен находиться на стороне ребенка. При этом можно доносить ребенку правильные мысли с помощью сказок. Нужно рассказать, как его ровесник рассказал о плохой оценке родителям, а те поддержали его.

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