Психолог Данилова рассказала, какие проблемы могут возникнуть на удаленной работе

Во время удаленной работы у россиян может возникнуть ряд сложностей. Психолог Елена Данилова в беседе с РИА ФАН рассказала о главных минусах удаленки.

«Для кого-то удаленка стала настоящим испытанием и проверкой на прочность — организовать офисную атмосферу оказалось непросто. Домашние дела отвлекают от рабочих вопросов: дети, обучающиеся на дистанте, мешают сосредоточиться, диван вместо жесткого стула или привычного кресла располагает к отдыху, но никак не к серьезным переговорам», — отметила специалист.

Врач подчеркнула, что мнение о том, что работать из дома проще, является ошибочным. В это моменты крайне важна самодисциплина, которая у многих отсутствует.