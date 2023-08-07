Интересное 07 августа 2023, 14:54 Психолог Булгакова посоветовала приучить ребенка к горшку перед посещением садика

Читать 360tv в

Ребенка важно заранее подготовить к посещению садика, чтобы он не испытал сильный стресс в первые дни, рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, важно рассказать ребенку о своем опыте посещения садика. Стоит вместе с ним отнести документы, чтобы он привык к новому месту. Объясните ему, что вы всегда придете на помощь, если он столкнется с проблемами.

Реклама

Перед тем, как отправиться в детский сад, ребенок должен освоить несколько навыков, среди которых — умение ходить на горшок, расстегивать пуговицы и молнию, держать равновесие, бегать и прыгать.

«Хвалите ребенка за его успехи, дайте ему понять, что, хоть он и посещает садик, вы вместе, вы — семья, вы не бросаете его. Обязательно спрашивайте, как прошел день в саду», — посоветовала Булгакова.