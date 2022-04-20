Психолог Бояринова рассказала, почему многие россияне не хотят заводить детей

Многие россияне стараются завести детей как можно позже из-за желания построить карьеру, а также опасения столкнуться со стрессом. Таким мнением поделилась семейный психолог Светлана Бояринова. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, многие молодые люди в России намерены увеличить в дальнейшем свой заработок. Также часто многие взрослые могут опасаться взять на себя дополнительную отвественность.

Еще одной приичной такого решения может послужить нежелание связывать свою жизнь узами брака, так как семья как правило лишает человека привычного распорядка дня, передало РИА ФАН.