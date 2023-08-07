Интересное 07 августа 2023, 17:55 Психолог Боголепов заявил, что маньяки — люди с потребностью во власти

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Маньяки получаются из людей, которые испытывают внутреннюю потребность во власти. Такой информацией поделился криминальный психолог Сергей Боголепов. Об этом сообщил портал «Страсти».

По словам специалиста, мозг маньяков не отличается от мозга обычного человека. Влияние оказывают внутренние психологические потребности. Одна из таких потребностей — силовая. Такие люди стремятся контролировать все, что происходит вокруг них, а также пытаются быть значимыми. Вторая потребность — желание власти.

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«Эти [люди] рвутся в администрацию, армию, во власть», — отметил Боголепов.