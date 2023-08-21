Интересное 21 августа 2023, 14:20 Психолог Безгина посоветовала зятьям уважать тещу, чтобы наладить отношения в семье

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Чтобы наладить отношения с тещей, необходимо относиться к ней с уважением и соблюдать личные границы. Такой совет дала психолог Наталья Безгина. Об этом сообщил NEWS.ru.

У многих мужчин не получается наладить отношения с тещей. По словам специалиста, чтобы в семье царил мир, супруг должен относиться к маме жены так, как хотел бы, чтобы относились к его собственной маме.

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«Вы можете не любить тещу, но уважать — обязательно. И наоборот. Соблюдайте личные границы», — ответила Безгина.