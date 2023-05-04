Интересное 04 мая 2023, 19:09 Психолог Безгина: не следует заполнять отпуск большим количеством дел

Читать 360tv в

В преддверии сезона летних отпусков многие россияне начинают тщательно планировать свой отдых. О правилах удачного отпуска рассказала психолог Наталья Безгина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, каждый человек представляет свой отдых по-разному, поэтому при планировании очень важно опираться на свои индивидуальные особенности.

Реклама

Психолог посоветовала не заполнять все дни отдыха делами, иначе по-настоящему расслабиться не получится. Безгина также отметила, что набраться сил в отпуске можно за 3-4 дня.