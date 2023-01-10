Интересное 10 января 2023, 18:00 Психолог Беликова рассказала о негативных последствиях трудоголизма Психолог Беликова рассказала, что трудоголизм может завести человека в тупик на работе freepik

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Трудоголизм может быть крайне опасен для человека. Вместо повышения по службе данная зависимость может вызвать, напротив, ухудшение производительности. Таким мнением поделилась психолог и коуч Юнона Беликова. Об этом сообщила «Мослента».

Эксперт пояснила, что трудоголизм является настоящей зависимостью. Как правило, он возникает вследствие высокого интереса. Человек, пытаясь достичь своих целей, начинает уделять работе все свое свободное время.

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«Достигатору кажется, что нужно делать все больше и больше, ведь однажды именно это помогло ему вырасти. На самом деле это лишь заводит в тупик», — пояснила специалист.

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По словам эксперта, для достижения результатов на работе важно применять различные стратегии, а также давать себе отдыхать. Лишь после полноценного отдыха получится добиться хороших результатов, написало РИА ФАН.

Однако Беликова обратила внимание на тот факт, что ненормированный график не является трудоголизмом. В таком случае человек просто вынужден посвящать много времени работе.