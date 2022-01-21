Психолог Аверс рассказала, как справиться с перфекционизмом

Перфекционизм может мешать спокойной и полноценной жизни человека, так как человек с такой особенностью не умеет принимать какие-либо несовершенства. Психолог Ксения Аверс в беседе с Pravda.Ru рассказала, как побороть данную черту.

По мнению эксперта, стоит принимать тот факт, что идеального в мире не существует и вряд ли когда-то может возникнуть. Во время решения проблем важно сделать все, что в ваших силах, однако если результат далек от совершенства, необходимо принять его таким, какой он есть, сообщили Nation News.