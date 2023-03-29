Интересное 29 марта 2023, 18:04 Психолог Аверс рассказала, как правильно мечтать

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Зачастую мечты и желания многих людей очень размыты и абстракты. О том, как правильно и эффективно мечтать, рассказала психолог Ксения Аверс в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, очень важно ставить перед собой конкретные задачи и цели для достижения своей мечты.

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Психолог посоветовала рассчитать стоимость заветного желания, после чего делать маленькие и последовательные шаги для ее исполнения.