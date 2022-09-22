Психолог Аверс рассказала, как побороть тревожность | 360°

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Психолог Аверс рассказала, как побороть тревожность

Психолог Аверс посоветовала гулять на свежем воздухе для борьбы с тревожностью

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В последнее время все больше людей начали сталкиваться с тревожными мыслями и стрессом. Этому способствует ситуация в мире. Психолог Ксения Аверс дала несколько советов о том, как побороть неприятное состояние. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам эксперта, для борьбы с тревожностью стоит больше времени проводить на свежем воздухе. Лучше всего гулять в одиночестве и обращать внимание на красоту окружающего мира.

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Расслабиться поможет аудиокнига или спокойная музыка. Специалист посоветовала обратить внимание на книгу Бернара Вербера «Империя ангелов».

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Аверс подчеркнула, что в столь напряженной ситуации лучше отказаться от потребления новостей. Когда вы погружены в новостную повестку, то довольно сложно настроиться на позитивный лад.

Спорт также помогает зарядиться энергией и поднять настроение. Благодаря упражнениям меняется гормональный состав крови, из-за чего негативные мысли уходят на задний план.

Психолог подчеркнула, что очень важно проводить время с близкими людьми. В сложное время стоит поддерживать друг друга.

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