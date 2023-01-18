Интересное 18 января 2023, 11:51 Психолог Аверс рассказала, как побороть синдром «всезнайки» Психолог Аверс: для борьбы с синдромом нужно воспринимать каждого как источник знаний

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Люди, которые не узнают что-то новое и твердо уверены в своей правоте, зачастую страдают синдромом «всезнайки». О том, как с ним бороться, рассказала ИА Nation News психолог Ксения Аверс.

По ее словам, синдром «всезнайки» закрывает уши для получения нового опыта.

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«А люди, которые не работают над собой и не развиваются, думают, что они все знают, уверены в своих силах и навыках. Но это наоборот — сдерживает их в реализации», — сказала Аверс.

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Для того, чтобы решить эту проблему, следует каждого человека воспринимать как источник чего-то полезного. Таким образом, появится желание узнавать новые вещи, а также откроется осознание, что есть множество тем, которые были не до конца понятны.