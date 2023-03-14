Интересное 14 марта 2023, 13:53 Психолог Аверс дала советы, как поддерживать мотивацию

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Психолог Ксения Аверс в разговоре с «ФедералПресс» дала советы россиянам, как сохранить или обрести мотивацию, если она в какой-то момент была утрачена.

По словам специалиста, в первую очередь следует расставлять приоритеты. Из всех задач достаточно выбрать самые важные и сосредоточиться на их выполнении. Кроме того, в период выполнения каких-то дел не забывайте и об отдыхе. Для выполнения очередной задачи потребуется энергия, которую можно получить лишь с помощью отдыха и перезагрузки.

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Аверс также посоветовала доводить все начатые дела до конца. Она отметила, что 10 незаконченных дел забирают энергии больше, чем одна крупная задача.

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«Запишите все мелкие неприятные дела в список и решите их максимально быстро. Если они не важны — уберите их вообще из списка дел и из головы», — резюмировала психолог.