Психолог Астахова рассказала, как побороть стресс перед Новым годом

Многие люди в последние дни перед Новым годом испытывают сильный стресс и напряжение, а также могут столкнуться с выгоранием. Нейропсихолог Наталья Астахова в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала, как справиться с таким состоянием.

Специалист подчеркнула также, что дополнительный стресс создает ситуация с коронавирусом, а также разделение людей на вакцинированных и невакцинированных.

«Мы боимся заболеть, остаться без работы, без денег. От этой неуверенности нет настроения. Страшно пойти даже в спортивный зал! Доходит до того, что люди старшего поколения боятся даже выйти в люди. Нехватка живого общения напрягает мозг, от этого идет нервное истощение», — объяснила врач.

Медик посоветовала навести порядок в доме, делах, бумагах. По ее словам, стоит избавиться от старых вещей и мусора. Кроме того, праздник стоит сделать частью ритуала. Стоит зарядиться дофамином, купив себе вкусной еды, сделав подарки близким.

«Помните: что изучаешь, то и получаешь! Какое настроение вы излучаете, то и получите. Если вы позитивны, улыбаетесь миру, то он тоже начнет вам улыбаться», — заявила она.