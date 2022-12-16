Интересное 16 декабря 2022, 21:26 Психолог Архипова рассказала, почему некоторые люди не любят праздновать Новый год Психолог Архипова заявила, что люди не празднуют Новый год из-за синдрома отложенной жизни

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Некоторые люди не любят праздновать Новый год. Клинический психолог Анна Архипова заявила, что причина этого заключается в синдроме отложенной жизни. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист пояснила, что причина заключается в несоответствии ожиданий от праздника с реальностью. С самого детства перед Новым годом мы предвкушаем какое-то чудо, а когда его не происходит, расстраиваемся. Чтобы избежать фрустрации, многие начинают просто игнорировать праздники.

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«Приложите усилия, чтобы не изолироваться от других людей, вытяните себя хотя бы на улицу, будьте на связи, проявите активность сами. Постарайтесь побаловать себя чем-то, что давно откладывали», — пояснила специалист.

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