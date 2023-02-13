Интересное 13 февраля 2023, 12:24 Психолог Анна Сухова объяснила, чем опасно позитивное мышление Психолог Сухова: у некоторых людей позитивное мышление базируется на инфантилизме

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Психолог, гипнолог, психодиагност, основатель школы «Твой психолог» Анна Сухова в разговоре с kp.ru рассказала, чем позитивное мышление может навредить человеку.

Как заметила специалист, в целом желание видеть хорошее в настоящем и будущем — это очень важно, но надо понимать, что есть ощущение истинное, а есть навязанное.

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«Если человек держит курс и фокус своего внимания именно на такие светлые чувства, это помогает пережить сложные периоды. И в эти моменты поддержка позитивного мышления просто неоценима», — добавила психолог.

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У некоторых людей, по ее словам, позитивное мышление включает инфантилизм, а это, в свою очередь, снижает уровень ответственности за собственную жизнь и жизнь близких. В некоторых ситуациях, в которых следовало бы действовать, человек надеется на чудо, не разделяя действия и позитивное мышление.

Сухова порекомендовала не прикрывать отчаянье словами «все будет хорошо».