Интересное 23 августа 2023, 18:49 Психолог Андрияничева посоветовала родителям не паниковать из-за начала учебного года

Читать 360tv в

Приближается начало учебного года. Клинический психолог Майя Андрияничева рассказала, как родителям помочь ребенку подготовиться к учебе. Об этом сообщил ТСН24.

Специалист посоветовала родителям не паниковать из-за начала учебы. В большинстве случаев дети положительно относятся к началу школьного процесса, если у них нет проблем извне.

Реклама

Однако если ребенок относится к школе, как к чему-то неприятному, то ему стоит посетить специалиста.

«Если не убрать истинную причину нежелания учиться, то школа все равно будет доставлять дискомфорт», — пояснила Андрияничева.