Интересное 09 августа 2023, 12:22 Психолог Алексеева заявила, что кошки помогают своим хозяевам справиться со стрессом

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Психолог Маргарита Алексеева в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что кошек можно смело называть домашними психотерапевтами, так как они помогают своим хозяевам справиться со стрессом.

При мурчании эти домашние питомцы издают приятные вибрации. Человек, который испытывает нервное перенапряжение, может, таким образом, отвлечься и перенаправить внимание со своего состояния на звук, издаваемый кошкой, написал сайт kp.ru.

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Кошки полезны и для людей, не испытывающих эмоции и не умеющих их выражать. Они могут пробудить в них самые разные чувства, добавила Алексеева.