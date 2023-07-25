Интересное 25 июля 2023, 16:36 Психолог Алексеева рассказала, как правильно завершать отношения Психолог Алексеева посоветовала лично сообщать партнеру о расставании

Читать 360tv в

Если вы решили завершить отношения, то сообщать об этом партнеру стоит лично и глядя в глаза. Такой совет дала психолог Маргарита Алексеева. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, перед тем, как выйти из отношений, важно сказать партеру обо всем, что вас волнует. При этом не стоит выбирать какое-то специальное место для подобного разговора. Важно сделать это в спокойной обстановке.

Реклама

«Не смягчайте разговор, это запутывает и дает надежду. Говорите через я-сообщение. Не используйте выражения „мы, наши отношения, у нас“ и так далее», — пояснила Алексеева.