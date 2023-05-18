Интересное 18 мая 2023, 17:41 Психолог Алексеева рассказала, что стоит читать, чтобы расслабиться Психолог Алексеева посоветовала читать любовные романы для расслабления

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Психолог Маргарита Алексеева рассказала, с помощью каких книг можно расслабиться и отдохнуть. Она посоветовала читать любовные романы и детективы. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, для того, чтобы снять негативные эмоции, можно также читать произведения с большим количеством описаний. А вот от просмотра сериалов, напротив, лучше отказаться. Также Алексеева предложила перечитывать любимые произведения, написал сайт kp.ru.