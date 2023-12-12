Интересное 12 декабря 2023, 17:12 Психолог Алексеева посоветовала покупать фигурки драконов, как из «Игры престолов»

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Приблиается Новый год, и многие покупают в качестве подарка сувениры в виде символа года — дракона. Однако при выборе презента нужно избегать слишком «детских» изображений. Об этом News.ru рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.

Она посоветовала выбирать фигурку в зависимости от ассоциаций. Это может быть желание подарить сильного и непобедимого дракона или мудрого и рассудительного. Хорошим ориентиром будет зверь из «Игры престолов» или «Хоббита».

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«Откровенно дешевое, красно-золотое и детско-наивное покупать или дарить не стоит даже детям. Выбирайте сувенир — символ года с точки зрения эмоционально-образной терапии», — посоветовала психолог.

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