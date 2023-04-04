Интересное 04 апреля 2023, 18:47 Психолог Ахмедов рассказал, как правильно делать комплименты девушкам Психолог Ахмедов посоветовал в комплименте не сравнивать свою партнершу с бывшей

Читать 360tv в

Далеко не все мужчины умеют делать правильные комплименты. Психолог Илья Ахмедов рассказал, как не обидеть свою девушку и порадовать ее приятными словами. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, говоря комплимент, не стоит сравнивать свою партнершу с бывшей. Таким образом вы покажете себя эгоистичным человеком и зародите в девушке мысль о том, что будете негативно отзываться о ней в случае разрыва.

Реклама

Не стоит также говорить о том, что прошлый образ возлюбленной был хуже нового. Примерами плохих комплиментов психолог назвал фразы «Твоя новая прическа гораздо лучше» и «А в жизни ты красивее, чем на фото».

«Вы не делаете комплимент новой стрижке — вы делаете АНТИкомплимент ее прошлой прическе», — отметил Ахмедов.

Лучше не говорить девушке о том, что в той или иной одежде она выглядит стройной. Такой комплимент может заставить ее думать, что в другом образе она кажется полной. Многие девушки могут обидеться на подобные слова.

Специалист посоветовал не делать комплименты с сексуальным подтекстом в начале отношений. Это может отпугнуть потенциальную партнершу. Такие фразы лучше использовать в крепких, устоявшихся отношениях.