Интересное 08 февраля 2023, 15:25 Психолог Абравитова рассказала, как завладеть вниманием слушателя Психолог Абравитова: в первые несколько секунд общения нужно сказать что-то очень важное

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Для того, чтобы овладеть вниманием слушателя, следует знать определенные техники коммуникации. Об этом РИА ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова. Она отметила, что в первую очередь важна тема разговора, которую вы готовы обсудить с собеседником.

«Тема разговора должна быть интересна или важна для того человека, с кем вы говорите», ­– сказала специалист.

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Она подчеркнула, что в первые несколько секунд стоит сказать что-то важное, чтобы слушатель обратил внимание на вашу речь. На протяжении всего разговора следует стараться собеседнику прямо в глаза. Также не лишним будет узнать что-то о человеке до вашей встречи. Он поймет, что вы интересуетесь им и его жизнью и станет больше доверять вам, резюмировала психолог.

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