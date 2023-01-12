Интересное 12 января 2023, 05:05 Психолог Абравитова рассказала, как благодарность влияет на отношения

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Слово «спасибо» обладает высоким энергетическим зарядом. Оно благоприятно сказывается на отношениях и располагает людей. Таким мнением поделилась психолог Марианна Абравитова. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, использование данного слова связано не только с вежливостью. Используя слова благодарности, человек присоединяется к его энергетике и дарит «благо» не только другим, но и себе.

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«Если задуматься и один раз понять как работает эта структура — ваше „спасибо“ и „благодарю“ будет еще более глубоким», — рассказала Марианна Абравитова.

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