Психолог Абрамова рассказала о тонкостях знакомства в интернете

Многие люди отправляются в интернет на поиски второй половинки. Семейный психолог Жанна Абрамова рассказала об тонкостях подобных знакомств. Об этом сообщила «Лента.ру».

Специалист подчеркнула, что в первые минуты общения необходимо уточнить, что именно человек ищет на сайте знакомств. По ее словам, многие люди склонны строить серьезные планы, в то время как собеседник зашел на портал для обычного общения.

«Тут нужно четко понимать, с какой целью человек сидит на сайте. Он, может, пришел пообщаться, а она уже за него замуж вышла. Ведь там есть и незамужние леди, и женатые, которые сидят в сети просто в качестве развлечения. Они пришли пообщаться, у них интрижка онлайн, которая ничего дальше не подразумевает», — объяснила психолог.

Абрамова также обратила внимание на тот факт, что если переписка с человеком слишком затягивается, это может говориить о несерьезных намерениях. Кроме того, специалист посоветовала сразу определиться, в каком формате вы будете общаться. Многие женщины списывают нежелание мужчины общаться по-телефону на наличие жены, однако часто причина может крыться в складе характера.