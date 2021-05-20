Психиатр объяснил желание женщин скрыть свой возраст

Женщины скрывают свой возраст от мужчин, и на то есть причина. Ее раскрыл психиатр Александр Федорович, сообщил News.ru.

«Если говорить совсем глубоко, то это желание избежать смерти», — сказал специалист.

Кроме того, женщина хочет быть привлекательной всегда и в любой момент начать личную жизнь.

При этом в России в последнее десятилетие появилась тенденция: женщины после 40 предпочитают жить в одиночестве. Одна из главных причин такого желания жить — облегчение быта, поскольку львиная доля работ по дому и занятий с детьми в стране до сих пор лежит на плечах женщин. На это решение еще влияют различные психологические проблемы, которые возникли в результате долгих лет токсичных отношений или тяжелого развода. Присутствуют также и разные страхи: новый спутник будет пить, рукоприкладствовать или относиться пренебрежительно.