Процедуру получения молочной кухни упростили для москвичей

У москвичей появилась возможность заказывать молочную кухню через телефон. Заказ доставят в любое удобное место. Такой информацией поделилась заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на mos.ru.

Теперь жители города могут не тратить время в очередях. Количество посещений поликлиник и молочно-раздаточных пунктов сократилось почти на три миллиона.

«Благодаря цифровым возможностям, которые активно развиваются в Москве, можно, не выходя из дома, выбрать удобный график и подходящий молочно-раздаточный пункт, а получать продукты — просто по электронному направлению без лишних бумаг и необходимости ежемесячного посещения поликлиники», — отметила Ракова.