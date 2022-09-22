Протяженность велодорожек увеличится на 10 км в Петербурге | 360°

Интересное 22 сентября 2022, 19:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Протяженность велодорожек увеличится на 10 км в Петербурге

Читать 360tv в

Протяженность велодорожек в Санкт-Петербурге планируют увеличить до конца 2022 года. Они станут длиннее на десять километров. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Реклама

На данный момент велодорожки в городе имеют протяженность в 140 километров . В 2021 году возвели новую трассу вдоль проспекта Большевиков. За 2022 год успели построить новую дорожку протяженность в 4,5 километра. Они пролегла в Репино. Кроме того, в этом году власти города пообещали продолжить их в Пушкинском, Московском и Красногвардейском районах.

0 0 0 0 0 0